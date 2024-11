Homem tenta matar mulher com golpes de facão por dívida de drogas na Mata do Jacinto

Uma mulher, não identificada, foi espancada e agredida com golpes de facão durante as primeiras horas da manhã deste sábado (16), em um terreno baldio localizado na Rua Areti Deligeorges Vavas, no Bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, testemunhas contaram para a Polícia Militar que estavam passando pelo local quando viram o homem por cima da vítima desferindo socos em seu rosto. Em determinado momento, ele pegou o facão e golpeou a mulher na região da cabeça.

Imediatamente, as testemunhas ligaram para as autoridades. Ao perceber que estava sendo observado, o autor saiu correndo e até o momento não chegou a ser localizado. Ainda segundo o relato de populares, a agressão teria sido motivada por conta de uma dívida de drogas.

A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo levada para a Santa Casa. O estado de saúde dela não chegou a ser divulgado pelas autoridades.

O caso será investigado.

