Homem usa RG falso, que comprou de advogada na cadeia, para tentar fugir da polícia

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso por usar um documento falso, que comprou de uma suposta advogada dentro da cadeia em Campo Grande. A prisão acontece durante a tarde desta quarta-feira (18), na região do São Conrado.

Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada através de uma denúncia anônima para verificar que um foragido da justiça estava morando na Rua Coronel Adauto Barbosa.

No local, fizeram contato com o suspeito, que apresentou uma identidade em nome de Alexandre Brasil De Araújo. Porém, durante busca no sistema os policiais conseguiram apenas encontrar outro indivíduo, constatando que o documento era falso.

Após isso, o homem acabou confessando que comprou o RG com uma suposta advogada enquanto estava preso. Pelo documento ele pagou R$ 1,2 mil. Diante dos fatos, ele acabou sendo preso novamente e levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

