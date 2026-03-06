Menu
Polícia

Homens condenados por estupro em SP são presos em Água Clara

Os dois deverão ser encaminhados para o sistema prisional

06 março 2026 - 18h11Brenda Assis
Delegacia de Polícia Civil de Água ClaraDelegacia de Polícia Civil de Água Clara   (Divulgação/PCMS)

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu, nesta sexta-feira (6), dois homens foragidos da Justiça de São Paulo acusados de estupro. As prisões foram realizadas por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da delegacia de Água Clara.

Segundo a polícia, os dois suspeitos tinham mandados de prisão em aberto e foram localizados na cidade durante diligências realizadas pelos investigadores.

No primeiro caso, um homem de 46 anos foi preso em cumprimento a mandado expedido pela Vara Única da Comarca de Getulina. Ele foi condenado a 27 anos de prisão pelo crime de estupro, com decisão judicial já transitada em julgado.

Após a prisão, o homem deve passar por audiência de custódia e, em seguida, ser encaminhado ao sistema prisional para iniciar o cumprimento da pena.

No segundo caso, um homem de 59 anos foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São José do Rio Preto, também pelo crime de estupro.

De acordo com a Polícia Civil, ele também era considerado foragido da Justiça paulista e foi localizado pelas equipes do SIG em Água Clara. Após a prisão, o suspeito será submetido à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

 

