Homens ficam feridos durante briga em AnhanduÃ­

Dois homens, de 28 e 44 anos, ficaram feridos após uma briga com uso de faca na madrugada desta segunda-feira (2), no distrito de Anhanduí, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para atender uma ocorrência de lesão corporal na região central do distrito.

No local, os policiais encontraram o homem de 28 anos com um ferimento nas costas, próximo à lombar. Ele relatou que foi atingido durante uma briga com o outro envolvido.

Durante o atendimento, o segundo homem, de 44 anos, fez contato com a equipe e afirmou que também havia sido ferido com arma branca dentro da própria casa. Ele disse que conseguiu desarmar o agressor e reagiu.

Ambos foram socorridos pelo Samu e encaminhados para a Santa Casa de Campo Grande.

Ainda conforme a polícia, os dois não portavam documentos no momento do atendimento e foram liberados após receberem cuidados médicos.

Diante da situação, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e lesões corporais recíprocas na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

