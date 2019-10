Idosa de 83 anos mata filhotes de gato em frente à sua residência

Clarice Flora Braga, de 83 anos matou quatro filhotes de gatos em Ribas do Rio Pardo no final da tarde de terça-feira (09). Quem presenciou a cena, foi uma mulher, que registrou o boletim de ocorrência. Conforme consta nos autos, a mulher estava andando com a sua filha quando viu a idosa jogando os gatinhos no chão e batia nos filhotes com algum instrumento.

A comunicante, que terá sua identidade preservada, relatou que os gatinhos miavam no início e depois não mais. Ela acredita que paravam de miar pois morriam. Então ela foi até a delegacia e com os policiais da unidade, foram até o local dos fatos e encontraram o corpo dos quatro filhotinhos mortos em frente à casa da idosa.

