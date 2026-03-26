Idosa de 94 anos Ã© resgatada por helicÃ³ptero apÃ³s queda em pousada no Pantanal

Uma idosa de 94 anos foi resgatada na manhã de quarta-feira (25) após sofrer uma queda no banheiro de uma pousada na região do Pantanal do Abobral, em área de difícil acesso em Mato Grosso do Sul.

Segundo equipes de resgate, a vítima caiu da própria altura e sofreu um corte profundo na cabeça, na parte superior do lado direito. Ela também apresentava tontura e dificuldade para caminhar. Ainda foram identificados um corte contuso na região occipital e um ferimento abrasivo no antebraço direito.

Devido à gravidade do quadro e às dificuldades de acesso ao local, agravadas pela cheia do rio Abobral, que impediu o deslocamento por via terrestre, foi necessário acionar o Esquadrão de Helicópteros da Marinha do Brasil para a remoção aeromédica.

A aeronave pousou no heliponto do 6º Distrito Naval, em Ladário, por volta das 13h. No local, a paciente foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que deu continuidade ao atendimento pré-hospitalar.

Em seguida, a idosa foi encaminhada ao Hospital da Cassems, onde ficou sob cuidados médicos. O estado de saúde dela não foi divulgado.

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