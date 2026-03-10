Menu
terça, 10 de março de 2026
PolÃ­cia

Idosa Ã© agredida pelo filho e vai parar no hospital em Maracaju

Ela foi atingida por socos ao tentar conter o suspeito, que estava fora de controle

10 marÃ§o 2026 - 17h23Brenda Assis

Uma idosa de 71 anos ficou ferida após ser agredida pelo próprio filho, de 34 anos, na noite de segunda-feira (9), em uma residência na Rua Antônio João, no bairro Juquita, localizada em Maracaju, a cerca de 160 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 20h03 para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima relatou que o filho chegou em casa bastante alterado e iniciou uma discussão. Durante o desentendimento, o homem passou a quebrar diversos objetos dentro da residência, derrubando armários da cozinha e espalhando alimentos já preparados pelas paredes e pelo chão.

Segundo o relato da idosa aos policiais, ao tentar conter o comportamento do filho, ela acabou sendo agredida com chutes. Em determinado momento, o homem a empurrou contra a parede, fazendo com que ela caísse.

Com a queda, a vítima sofreu lesões na cabeça, além de ferimentos no braço direito e dores no tórax. Após as agressões, o suspeito fugiu do local utilizando uma bicicleta ao perceber que a mãe acionava a Polícia Militar.

Durante diligências, os policiais receberam a informação de que o homem havia retornado à residência e voltado a quebrar objetos dentro do imóvel. A equipe retornou ao endereço e conseguiu prender o suspeito em flagrante.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, onde o caso foi registrado. A vítima foi socorrida e levada para uma unidade de saúde do município para receber atendimento médico.

Conforme a polícia, o homem já é conhecido no meio policial e possui cerca de 36 registros de ocorrências, a maioria relacionada a casos de violência doméstica.

