Idoso defende cÃ£o de estimaÃ§Ã£o e fica ferido em luta contra pitbull em Campo Grande

Idoso, de 83 anos, precisou lutar contra um cão da raça pitbull para se proteger e proteger o cão de estimação, enquanto foram atacados nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, dia 3, na Vila Santa Luzia, em Campo Grande.

A vítima conseguiu desferir ao menos três pauladas na cabeça do cachorro, causando cortes na região, e fazendo com que o ataque cessasse e ele fosse contido e amarrado com uma corrente em frente à casa do idoso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o idoso ligou para o Corpo de Bombeiros para ser atendido e foi posteriormente encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida, enquanto o tutor, de 70 anos, compareceu no local no momento em que a equipe do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) estava atuando.

Ele disse à Polícia Militar que estava procurando o cachorro há algum tempo, pois ele havia fugido quando o portão da residência se abriu. O tutor informou que o pitbull é manso e essa seria a primeira vez que ele ataca outro animal ou pessoa.

O tutor foi encaminhado para a delegacia e assinou um termo de compromisso. O caso foi registrado como omissão de cautela.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m