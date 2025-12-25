Idoso é encontrado morto com hematomas pelo corpo em Dourados

O idoso Valdionor Osvaldo Wentz, de 62 anos, foi encontrado morto na noite desta quarta-feira (24) no conjunto de quitinetes que morava no Bairro Jardim Maracanã, em Dourados.

Conforme o site Dourados News, ao ser localizado pelo filho, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, constando o óbito do idoso.

A área então foi isolada até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que realizaram os levantamentos iniciais a respeito do caso, já que Valdionor estava com vários ferimentos pelo corpo.

O caso acabou sendo registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da cidade para ser investigado.

