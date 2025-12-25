Menu
Menu Busca quinta, 25 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Fiems fim de ano 2025
Polícia

Idoso é encontrado morto com hematomas pelo corpo em Dourados

Ele foi achado sem sinais vitais pelo filho na casa onde morava

25 dezembro 2025 - 15h51Brenda Assis
Depac DouradosDepac Dourados   (Osvaldo Duarte)

O idoso Valdionor Osvaldo Wentz, de 62 anos, foi encontrado morto na noite desta quarta-feira (24) no conjunto de quitinetes que morava no Bairro Jardim Maracanã, em Dourados. 

Conforme o site Dourados News, ao ser localizado pelo filho, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, constando o óbito do idoso. 

A área então foi isolada até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que realizaram os levantamentos iniciais a respeito do caso, já que Valdionor estava com vários ferimentos pelo corpo. 

O caso acabou sendo registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da cidade para ser investigado.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

A Polícia Militar apreendeu a motocicleta utilizada no crime e a arma dos suspeitos
Polícia
CAC dono de distribuidora reage a assalto e um bandido morre
'Acabou o sofrimento, agora é pedir Justiça', diz mãe de mulher morta após ser arrastada
Polícia
'Acabou o sofrimento, agora é pedir Justiça', diz mãe de mulher morta após ser arrastada
O acidente teria acontecido na madrugada de hoje
Polícia
Carro é encontrado submerso no Rio Miranda com corpo preso às ferragens em Jardim
Centro Regional de Saúde do Tiradentes
Polícia
Ex-traficante é agredido com golpes de facão após não vender 'pó' para homem no Noroeste
Ilustrativa
Polícia
Homem é espancado com frigideira ao ser flagrado assediando mulher grávida em Campo Grande
Mulher é agredida com golpes de cabo de vassoura pelo ex-marido em Três Lagoas
Polícia
Mulher é agredida com golpes de cabo de vassoura pelo ex-marido em Três Lagoas
Imagem Ilustrativa
Polícia
Sem aceitar o término, mulher tenta matar ex a facadas na Véspera de Natal no Nova Lima
O caso foi registrado na madrugada de hoje
Polícia
Homem é morto a tesouradas durante a Véspera de Natal em Jardim
O caso aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Capotamento deixa dois feridos em Anastácio
O caso começou com uma briga
Polícia
Homem é esfaqueado na cabeça durante briga com o irmão em Jardim

Mais Lidas

Polícia procura homem suspeito de estuprar criança por 5 anos em Campo Grande
Polícia
Polícia procura homem suspeito de estuprar criança por 5 anos em Campo Grande
Imagens do Norad
Geral
Quando ele chega? Rastreamento acompanha viagem do Papai Noel pelo mundo
Vítimas de acidente com ônibus em Sonora tinham 66 e 83 anos
Polícia
Vítimas de acidente com ônibus em Sonora tinham 66 e 83 anos
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Mulheres brigam em caixa de supermercado do Coophavila II