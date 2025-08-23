Menu
Polícia

Idoso é preso por bater na esposa com cabo de vassoura após ser pego tentando estuprar cadela

A vítima contou ainda que já encontrou outro animal do casal morto, com sinais de violência sexual

23 agosto 2025 - 14h51Brenda Assis
Delegacia de CaarapóDelegacia de Caarapó   (Divulgação)

Idoso, de 65 anos, foi preso por bater na esposa com cabo de vassoura após ser flagrado tentando manter relações sexuais com a cadela do casal no quintal de casa. O caso aconteceu na Rua Governador Fernando Correa da Costa, na área central de Caarapó, durante a noite de sexta-feira (22).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica. Ao chegar no endereço indicado, a vítima contou que vem sendo agredida constantemente pelo companheiro.

Em mais um episódio de brutalidade, ela relatou ter sido atingida com golpes de cabo de vassoura pelo corpo, após flagrar o marido tentando manter relação sexual com uma cadela no quintal. Durante a conversa com as autoridades, ela ainda mostrou marcas e cicatrizes antigas de agressões anteriores.

Ela ainda lembrou que em outra ocasião, encontrou uma cachorrinha do casal morta, também com marcas de violência sexual. Porém, na ocasião, o suspeito alegou que um cachorro de grande porte teria invadido o imóvel e atacado a cadela, que estava prenha e prestes a parir.

Ainda segundo o registro policial, vizinhos detalharam que o homem tem o costume de ficar no portão da casa oferecendo dinheiro a crianças que passavam pela rua.

Diante da gravidade dos fatos, ambas as partes foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde o caso foi registrado como maus-tratos, ameaça, lesão corporal, violência doméstica e ato obsceno.

