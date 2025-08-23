Idoso é preso por bater na esposa com cabo de vassoura após ser pego tentando estuprar cadela

Idoso, de 65 anos, foi preso por bater na esposa com cabo de vassoura após ser flagrado tentando manter relações sexuais com a cadela do casal no quintal de casa. O caso aconteceu na Rua Governador Fernando Correa da Costa, na área central de Caarapó, durante a noite de sexta-feira (22).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica. Ao chegar no endereço indicado, a vítima contou que vem sendo agredida constantemente pelo companheiro.

Em mais um episódio de brutalidade, ela relatou ter sido atingida com golpes de cabo de vassoura pelo corpo, após flagrar o marido tentando manter relação sexual com uma cadela no quintal. Durante a conversa com as autoridades, ela ainda mostrou marcas e cicatrizes antigas de agressões anteriores.

Ela ainda lembrou que em outra ocasião, encontrou uma cachorrinha do casal morta, também com marcas de violência sexual. Porém, na ocasião, o suspeito alegou que um cachorro de grande porte teria invadido o imóvel e atacado a cadela, que estava prenha e prestes a parir.

Ainda segundo o registro policial, vizinhos detalharam que o homem tem o costume de ficar no portão da casa oferecendo dinheiro a crianças que passavam pela rua.

Diante da gravidade dos fatos, ambas as partes foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde o caso foi registrado como maus-tratos, ameaça, lesão corporal, violência doméstica e ato obsceno.

