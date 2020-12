Idoso morre após cair enquanto fazia serviço de jardinagem em igreja de Campo Grande

Luiz Carlos Pinheiro, de 67 anos, morreu no fim da tarde de terça-feira (8), em uma igreja no Jardim São Conrado. O idoso estava fazendo serviço de jardinagem no local quando sofreu uma queda da própria altura e acabou morrendo.

Conforme o boletim de ocorrência, um colega de serviço, de 75 anos, relatou para a polícia que eles foram contratados para trabalharem com jardinagem na Igreja Evangélica Pentecostal Só Deus é Luz. E quando estavam realizando o serviço ele que estava em outra parte, teria ouvido Luiz gritar por socorro. Quando o amigo olhou para ver o que estava acontecendo, ele caiu no chão, a vítima ainda teria dito algo que a testemunha não conseguiu entender.

O idoso teria perdido os sentidos e o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado, mas ele não resistiu e veio a óbito. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

