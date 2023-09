Idoso morre um depois de cair em casa de repouso na Capital

José Norio Nishibe, de 63 anos, morreu após cair e ficar um mês e quatro dias internado na Santa Casa de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o filho do idoso relatou as equipes policiais que os dois teriam voltado a conviver recentemente, depois de uma assistente social ligar, informando o paradeiro de seu pai.

Vendo a situação em que José se encontrava, o rapaz teria arrumado um lugar melhor para ele morar, sendo um local coletivo, onde eram alugados quartos.

No dia 29 de julho, a vítima caiu sendo socorrida pela responsável do espaço em que ele estava residindo. Depois de prestar os primeiros socorros, José foi levado para a Santa Casa de Campo Grande com trauma craniano moderado.

Porém, durante o começo da tarde desta sexta-feira (1°), não resistiu as lesões causadas pela queda, falecendo.

O filho do homem foi orientado a procurar a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso acabou sendo registrado como morte a esclarecer.

Deixe seu Comentário

Leia Também