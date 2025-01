Idoso que estuprava a amiguinha da neta, de 7 anos, é preso em MS

Um idoso, de 71 anos, foi preso depois de estuprar a amiguinha da neta, de apenas 7 anos, por meses na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso. Após ser descoberto, ele fugiu e se escondeu em uma casa localizada próximo ao assentamento Pana em Nova Alvorada do Sul.

Conforme as informações policiais, a prisão do homem foi realizada durante a manhã de hoje (20). As investigações apontaram que o acusado abusou sexualmente por vários meses da criança, que frequentava a sua residência para brincar com a neta dele.

Após a ciência desses fatos a Polícia Civil do Mato Grosso representou pela prisão do investigado em 2021, o qual estava foragido. Em uma ação conjunta com a Delegacia de Nova Alvorada do Sul, o homem foi localizado e detido.

Depois dos procedimentos legais, encontra-se a disposição do Poder Judiciário.

