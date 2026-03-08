Idoso tenta estuprar enteada de 7 anos e acaba preso em NaviraÃ­

Idoso de 70 anos foi preso após ser flagrado tentando obrigar sua enteada de 7 anos a tomar banho com ele. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (8), em uma casa da Rua Izabel Maria de Jesus, no Bairro Vila Nova, em Naviraí, a 352 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o registro policial, a esposa do suspeito contou para as autoridades que teria passado o sábado na casa de uma amiga bebendo junto com a família. Já durante a noite, eles voltaram para casa.

Ao chegar, a testemunha se deitou no sofá e adormeceu. Já por volta da meia-noite, ela acordou com sua filha de 7 anos gritando de dentro do banheiro. Na porta do cômodo, encontrou o homem nu tentando puxar a menor para debaixo do chuveiro, alegando que iria tomar banho com ela.

Diante da situação, a mulher pegou a criança e acionou a Polícia Militar. O suspeito acabou sendo preso em flagrante e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde os fatos foram registrados como estupro de vulnerável.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m