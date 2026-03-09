Idoso vira réu por cometer três estupros contra crianças em Laguna Carapã

Idoso, de 76 anos, virou réu na justiça por ter cometido três estupros de vulneráveis contra crianças em Laguna Carapã. A movimentação jurídica aconteceu após a prisão em flagrante realizada pela Polícia Civil na época do crime.

As investigações tiveram início após a mãe da vítima comparecer à delegacia logo após a ocorrência do crime, que foram coordenadas pela delegada Gabriela Vanoni. A data dos fatos não foi divulgada.

Segundo a Polícia Civil, o autor foi encontrado e preso ainda no mesmo dia. A Delegada autuou em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Em seguida, representou pela prisão preventiva do investigado que foi acolhido pelo Poder Judiciário.

Durante o avanço das investigações, a Polícia Civil descobriu que o homem também teria cometido crimes semelhantes contra outras duas crianças o que evidenciou a gravidade da conduta e a possível reiteração criminosa.

Com base nos elementos de prova reunidos pela Polícia Civil, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o investigado, a qual foi recebida pela Justiça, tornando-o réu no processo criminal. Caso seja condenado pelos três crimes, o réu poderá cumprir pena que, somada, pode chegar a cerca de 60 anos de prisão.

O investigado permanece preso na Penitenciária Estadual de Dourados, à disposição da Justiça.

