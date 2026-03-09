Menu
Polícia

Idoso vira réu por cometer três estupros contra crianças em Laguna Carapã

Caso seja condenado, pena pode chegar a 60 anos de cadeia

09 março 2026 - 09h55Luiz Vinicius
Delegacia de Polícia Civil de Laguna CarapãDelegacia de Polícia Civil de Laguna Carapã   (Divulgação/PCMS)

Idoso, de 76 anos, virou réu na justiça por ter cometido três estupros de vulneráveis contra crianças em Laguna Carapã. A movimentação jurídica aconteceu após a prisão em flagrante realizada pela Polícia Civil na época do crime.

As investigações tiveram início após a mãe da vítima comparecer à delegacia logo após a ocorrência do crime, que foram coordenadas pela delegada Gabriela Vanoni. A data dos fatos não foi divulgada.

Segundo a Polícia Civil, o autor foi encontrado e preso ainda no mesmo dia. A Delegada autuou em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Em seguida, representou pela prisão preventiva do investigado que foi acolhido pelo Poder Judiciário.

Durante o avanço das investigações, a Polícia Civil descobriu que o homem também teria cometido crimes semelhantes contra outras duas crianças o que evidenciou a gravidade da conduta e a possível reiteração criminosa.

Com base nos elementos de prova reunidos pela Polícia Civil, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o investigado, a qual foi recebida pela Justiça, tornando-o réu no processo criminal. Caso seja condenado pelos três crimes, o réu poderá cumprir pena que, somada, pode chegar a cerca de 60 anos de prisão.

O investigado permanece preso na Penitenciária Estadual de Dourados, à disposição da Justiça.

