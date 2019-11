Durante roubo, idosos são trancados no banheiro e bandidos levam celular

O casal de idosos, José Maria de Souza, 84 anos, e Josefa Inêz de Souza, 89 anos, tiveram sua residência assaltada por dois homens encapuzados na segunda-feira (18), no município de Paranaíba.

De acordo com o relato de José, dois homens, com os rostos encobertos e armados de facas, os criminosos entraram em sua casa, os obrigaram a entrarem no banheiro e falaram que só saíssem após 10 minutos.

Durante esse tempo, os bandidos reviraram o guarda-roupa do casal, provavelmente procurando dinheiro ou itens valiosos, e depois fugiram. O único item roubado foi o celular de José.

Os idosos ligaram para as autoridades e registraram o caso na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba, mas como não conseguiram ver os rostos dos criminosos e nem para onde foram, a polícia não conseguiu localizar a dupla.

