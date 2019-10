Imagens fortes - Idoso é torturado após ter veículo roubado

Um idoso, não identificado, passou a noite apanhando após ter seu veículo roubado em Chapadão do Sul, na noite de sábado (12). O idoso foi sequestrado e após ser espancado, foi abandonado em um matagal nas imadiações do Campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Ele estava em um bar bebendo quando um dos autores pediu ajuda para levar uma mulher em um endereço, no caminho foi rendido e torturado.

Conforme o portal Chapadense News pós as agressões, ele caminhou machucado por 300 metros até conseguir ajuda. Ele foi amarrado com correntes de cachorro e a Polícia Militar soltou as cordas que mantinham as mãos do idoso amarradas para trás, liberando a circulação sanguínea.

Um dos autores foi identificado como Wilker Nakagawa, 34. Ele possui inúmeras passagens pela polícia e após ser preso, confessou o crime e revelou identidade dos outros envolvidos no crime. O veículo do idoso, conforme depoimento de Wilker, foi abandonado pois o câmbio quebrou, mas seria levado até a cidade de Cassilândia.

