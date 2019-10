Idoso morre ao cair em lago do Praia Clube

Agripino Medina, de 55 anos, foi encontrado dentro do lago no Campo Grande Praia Clube, localizado na BR-163, na manhã desta quinta-feira (3), por equipes dos bombeiros.

O diretor do clube, Arlei de Oliveira, disse que Agripino era ex-funcionário do local e estava pintando um quiosque que fica no meio do lago, quando desapareceu na tarde de ontem (2). “Ele nadava muito bem, conhecia o lago de ponta a ponta”.

A suspeita é que ele tenha passado mal, já que segundo familiares de Agripino, ele não estava bem de saúde desde segunda-feira (30). Ele também usava marca-passo.

O salva-vidas Natanel Douglas, de 20 anos, mergulhou no lago para tentar localizar o corpo de Agripino, mas encontrou apenas o chapéu e o chinelo.

O clube, que abre de quarta a domingo, ficará fechado por tempo indeterminado. No momento do acidente não havia ninguém no local.

Deixe seu Comentário

Leia Também