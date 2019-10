Adolescente de 14 anos que matou idoso é apreendido

O adolescente suspeito de esfaquear, causando a morte de José Salvador Silva Filho, de 60 anos, popularmente conhecido por "Zé Coco", foi apreendido pela Polícia Civil na manhã da segunda-feira (07) em Coxim. O crime ocorreu no dia 28 de setembro e o adolescente foi identificado como N.R.S., 14 anos, de acordo com o site Coxim Agora.

O idoso foi encontrado por populares caminhando, enquanto pedia socorro pois havia recebido um golpe de faca. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional de Coxim, mas devido a gravidade dos ferimentos, estava sendo transportado no sistema vaga zero para Campo Grande. José Salvador morreu na ambulância, próximo a São Gabriel do Oeste. A Polícia Militar também foi acionada e informada que apesar de estar consciente e orientado, José não soube dizer quem desferiu o golpe de faca nele.

Após várias diligências, os investigadores da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Coxim comandados pelo delegado Felipe Paiva identificaram o menor como sendo o autor do golpe de faca que resultou na morte da vítima.

Os policiais realizaram buscas na residência do menor juntamente com seus responsáveis, inclusive apreenderam a faca utilizada no crime. Durante o depoimento, o adolescente confessou o ato infracional equiparado ao crime de homicídio contra Zé Coco. Segundo o menor, o motivo seria uma rixa antiga com a vítima.

Conforme o delegado Felipe, todos os procedimentos relacionados ao fato estão sendo tomados para encerramento das investigações dos autos de apuração de ato infracional.

