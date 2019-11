Imagens Fortes – Corpo é encontrado em avançado estado de decomposição

Jônathas Padilha, com informações do Porã News

Um corpo de uma pessoa, ainda não identificada, foi encontrado em estado avançado de decomposição em Pedro Juan Caballero, cidade fronteiriça a Ponta Porã, por morador na manhã desta segunda-feira (4).

A Divisão de Homicídios e da Polícia Técnica foi informada por residente da região, sobre um corpo achado no córrego, denominado Marcos Chorro, próximo ao bairro General Ignácio Genes.

De acordo com o site Porã News, o homem foi retirado do córrego com o auxílio do Corpo de Bombeiros Voluntários Vermelhos e teve a autópsia realizada pelo médico legista, Marcos Pietra, que diagnosticou a causa da morte por traumatismo de crânio encefálico grave, em razão de golpes na região da cabeça, ocorrido a aproximadamente 5 dias atrás, e diversos sinais de tortura.

Segundo o médico legista, a vítima tem uma tatuagem no antebraço esquerdo escrito “Marino” e acredita que teria a idade entre 35 e 40 anos.

O corpo foi levado pelo IML da cidade à espera que algum familiar o identifique.

