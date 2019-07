Imagens fortes - Rebelião deixa 52 mortos, sendo 16 decapitados

Mauro Silva, com informações do O Liberal

Cinquenta e dois detentos morrem na manhã desta segunda-feira (29) no Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRAlt) no Pará após rebelião que iniciou com o confronto entre duas facções rivais. Do total de mortos, 16 foram decapitados.

De acordo com a imprensa local, os presos fizeram os agentes penitenciários como reféns, além de atearem fogo na unidade carcerária. Algumas imagens e vídeos que circulam pelas redes sociais desde o início da manhã de hoje mostram presos mutilados e decepados. Em outras imagens, segundo a imprensa local, é possível visualizar seis presos sem suas cabeças.

O Comando Classe A, que atua em Almira, e Comando Vermelho são as duas facções apontadas como responsáveis pela rebelião. A Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe) disse que está trabalhando para evitar confronto entre os presos.

Dos 52 mortos, ao menos 16 foram decapitados no confronto entre as facções. Os dois agentes prisionais que foram feitos reféns já foram liberados. O confronto foi contido no final da manhã. O Grupo Tático Operacional da Polícia Militar está no local.

A unidade prisional tem capacidade para abrigar 200 presos, mas era ocupada por 311 detentos.

Vídeo - imagens fortes

Deixe seu Comentário

Leia Também