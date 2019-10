Imagens fortes - Vídeo mostra o "Fodão" executando jovem em bar

Mauro Silva, com informações do Portal Dia on Line

Ezequiel de Araújo de Almeida foi assassinado na madrugada do último domingo (13) em um bar localizado na cidade de Campo Limpo de Goiás (GO). O jovem foi morto depois que José Lúcio Nunes de Moraes, de 56 anos, conhecido na região como o "Fodão", disparou cinco tiros contra a vítima, tudo por causa da altura de um som automotivo. O autor dos disparos foi espancado logo após cometer o crime, além dele, mais três pessoas que se evolveram na briga ficaram feridas.

As Imagens de câmeras de segurança registraram o momento das discussões que acabou na morte de Ezequiel. De acordo com as imagens, após a briga José Lúcio atira diversas vezes na vítima, em seguida, ele é espancado por um grupo de homens que estava no estabelecimento.

O “Fodão”

Conforme a imprensa local, José, chamado pelos amigos de “Fodão”, depois de sofrer as agressões, foi socorrido em estado grave.

As testemunhas relataram que somente José Lúcio e Ezequiel são de Campo Limpo de Goiás, já os outros homens que participaram da confusão são de outra cidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também