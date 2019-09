Imagens fortes - Caçador é autuado após abater e carnear dois catetos

A Polícia Militar Ambiental (PMA) autuou na quinta-feira (26),o caçador Geraldo Alves, 68 anos, por ter postado nas redes sociais o abate de dois animais silvestres da espécie cateto, conhecido como porco-do-mato por alguns, no Distrito de Águas do Miranda (Km 21), em Bonito.

Geraldo foi identificado depois da divulgação nas redes sociais de fotos e vídeo, onde ele aparecia com dois animais que haviam sido capturados e estavam presos em uma jaula de ferro. Depois de abater os animais a tiros, um dos catetos aparece sendo carneado pelo autor.

O infrator confirmou a autoria do crime com uso de arma de fogo que também aparecia no vídeo. Informou ainda que isso ocorrera há alguns meses e que a arma fora perdida no rio durante uma pescaria.

O autor residente em Bonito, responderá por crime ambiental de caça ilegal, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção. A Polícia Militar Ambiental também autuou o caçador administrativamente e aplicou multa de R$ 1.000,00.

De acordo com o tenente coronel Ednilson Paulino Queiroz, a caça está prevista no art. 29 de Crimes Ambientais. "A lei diz quem de qualquer forma contrinuir com o crime, entra na coautoria e também responde pelo crime" explicou.

Robson Cheverria Moreira, 36 anos, que gravou o vídeo também já foi identificado e será autuado administrativamente no mesmo valor e responderá pelo crime.

Assista o vídeo postado em redes sociais pelo autor:

