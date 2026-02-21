Incêndio criminoso destrói carros em garagem no Jardim TV Morena, em Campo Grande

Um incêndio atingiu uma garagem de veículos na manhã deste sábado (21), na Rua Santana, região da TV Morena, em Campo Grande. Ninguém ficou ferido.

Segundo o boletim de ocorrência, quando a polícia chegou ao local, o fogo já havia sido controlado pelo Corpo de Bombeiros, que atuou com várias viaturas.

A garagem pertence a dois empresários, que relataram ter sido avisados por um vizinho sobre o incêndio. Durante a vistoria, foram encontrados dois galões com combustível e uma caixa de fósforos dentro do estabelecimento.

A polícia orientou os proprietários a não mexerem nos objetos para que a perícia seja realizada. O incêndio danificou vários veículos, entre eles caminhonetes, um carro de passeio e um utilitário esportivo.

Apesar dos prejuízos materiais, não houve registro de feridos.

O local foi isolado e o caso será investigado pela Polícia Civil, que apura se o incêndio foi criminoso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também