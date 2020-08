Inquilino vende móveis de casa alugada e gasta o dinheiro da proprietária

A proprietária de uma residência no Bairro São Bento, em Sidrolândia, denunciou seu inquilino Bruno da Silva Pires por vender todos os seus móveis que estavam na casa e gastar o dinheiro.

A vítima relatou que há cerca de dois meses precisou alugar o imóvel as pressas para o autor, e viajou para Campo Grande, e no sábado (29), ligou para Bruno dizendo que buscaria os móveis (fogão, geladeira, balcão de pia, cama, colchão, sapateira, rádio etc) que tinha deixado na casa em Sidrolândia.

Ao chegar em sua residência, a vítima foi atendida por outra pessoa que afirmou estar a lugando a casa de Bruno e já teria até pago o aluguel para o autor. A mulher adentrou a residência, e encontrou o autor, que disse a mesma que os imóveis, fogão, geladeira, balcão de pia e uma mesa redonda de madeira, ele havia vendido em Maracaju e gastado o dinheiro.

O caso foi registrado como apropriação indébita e preservação de direito. Policia Civil investiga o caso.

