Integrante da máfia chinesa é preso em São Paulo após mais de um ano de fuga

Lin Xianbin, de 52 anos, integrante do infame Grupo Bitong da Máfia Chinesa, foi preso nesta terça-feira (28) na região da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo, após mais de um ano foragido.

O homem, que estava escondido desde 2023, foi capturado pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) com o auxílio das câmeras de reconhecimento facial do programa Smart Sampa, implementado pela Prefeitura de São Paulo.

Natural da província de Fujian, na China, Lin Xianbin foi condenado a 18 anos de prisão por sequestro e associação criminosa.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, ele estava cumprindo pena na Penitenciária Cabo PM Marcelo Pires da Silva, em Itaí, quando obteve uma saída temporária durante as festas de Natal, ocasião em que fugiu.

Lin fazia parte de um grupo criminoso conhecido pela extrema violência e por extorquir comerciantes chineses, especialmente os que atuam na venda de capinhas de celular na região central da capital paulista.

Durante os sequestros, a quadrilha extorquia as vítimas, exigindo grandes somas de dinheiro e ameaçando denunciar irregularidades nos estabelecimentos, além de sequestrar parentes das vítimas caso não houvesse colaboração.

A organização criminosa, que operava a partir de um apartamento na Rua Senador Queiroz, é suspeita de ser responsável por pelo menos três homicídios de comerciantes que se recusaram a pagar as extorsões.

Um dos episódios mais chocantes envolveu o irmão de um comerciante, sequestrado logo após desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com exigência de R$ 300 mil para sua liberação.

O Grupo Bitong foi desmantelado em 2017, durante uma operação da Polícia Civil que resultou na prisão de 20 integrantes da quadrilha, incluindo sete detidos em uma casa no Guarujá. Mesmo após a prisão de vários membros, Lin Xianbin permaneceu foragido até ser capturado esta semana.

