Polícia

Investigação prende homem que comercializava tirzepatida ilegalmente em Miranda

O homem confirmou a propriedade dos medicamentos, assumindo que estava realizando a comercialização

27 fevereiro 2026 - 10h55Luiz Vinicius
Medicamentos foram apreendidosMedicamentos foram apreendidos   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 30 anos, investigado por comercializar ilegalmente tirzepatida em Miranda, a 203 quilômetros de Campo Grande, foi preso durante uma ação da Polícia Civil nesta quinta-feira, dia 26.

A investigação foi iniciada após denúncias anônimas que aportaram no Ministério Público de Miranda, narrando a comercialização indiscriminada das substâncias, inclusive, havendo anúncios nas redes sociais de suspeitos.

Segundo a Polícia Civil, foi cumprido um mandado de busca e apreensão. No local foram apreendidos 4 frascos de medicamento Lipoless, 2 de TG, 3 frascos de substância esteroide anabolizante Drostanolana, além de agulhas e seringas.

O homem confirmou a propriedade dos medicamentos, assumindo que estava realizando a comercialização.

Desse modo, foi dada voz de prisão ao autor pelo crime disposto no artigo 273, do Código Penal (Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais).

