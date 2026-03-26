IrmÃ£os foragidos por estupro em MS sÃ£o presos no ParanÃ¡

Dois irmãos, que estavam foragidos por crimes de estupro de vulnerável e lesão corporal, foram presos durante a quarta-feira, dia 25, em ação integrada entre a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e do Paraná.
Eles foram localizados na cidade de Icaraíma, no Paraná. Contra eles, haviam mandados de prisão preventiva que foram cumpridos pela equipe da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Naviraí.
Houve troca de informações entre as forças de segurança para conseguir localizar os foragidos.
Após os procedimentos de praxe, os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.
Reportar Erro
Deixe seu ComentÃ¡rio
Leia TambÃ©m
PolÃcia
Homem atira na prÃ³pria perna enquanto mexia com arma em SidrolÃ¢ndia
PolÃcia
Homem Ã© baleado enquanto catava latinhas em Campo Grande
PolÃcia
Mulher que decepou orelha do companheiro Ã© presa em Campo Grande
PolÃcia
TJMS nega descondenar ex-PM e mantÃ©m pena de mais de 20 anos por trÃ¡fico de drogas
PolÃcia
Mercedes Ã© apreendida em operaÃ§Ã£o do Ficco-MS contra grupo que traficava armas
PolÃcia
OperaÃ§Ã£o conjunta desarticula grupo envolvido em roubo e homicÃdio no norte de MS
PolÃcia
PM prende mulher do RJ que aplicava golpe da cesta bÃ¡sica em idosos na Capital
PolÃcia
Acusado de furtar joias, homem Ã© esfaqueado pela ex em Campo Grande
PolÃcia
PolÃcia do DF desarticula golpe do 'falso advogado' com ordens vindo de Dourados
JustiÃ§a