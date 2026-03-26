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PolÃ­cia

IrmÃ£os foragidos por estupro em MS sÃ£o presos no ParanÃ¡

Eles foram localizados na cidade de IcaraÃ­ma

26 marÃ§o 2026 - 13h55Vinicius Costa
Delegacia da Mulher em NaviraíDelegacia da Mulher em NaviraÃ­   (DivulgaÃ§Ã£o/PCMS)

Dois irmãos, que estavam foragidos por crimes de estupro de vulnerável e lesão corporal, foram presos durante a quarta-feira, dia 25, em ação integrada entre a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e do Paraná.

Eles foram localizados na cidade de Icaraíma, no Paraná. Contra eles, haviam mandados de prisão preventiva que foram cumpridos pela equipe da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Naviraí.

Houve troca de informações entre as forças de segurança para conseguir localizar os foragidos.

Após os procedimentos de praxe, os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

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