IrmÃ£os foragidos por estupro em MS sÃ£o presos no ParanÃ¡

Dois irmãos, que estavam foragidos por crimes de estupro de vulnerável e lesão corporal, foram presos durante a quarta-feira, dia 25, em ação integrada entre a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e do Paraná.

Eles foram localizados na cidade de Icaraíma, no Paraná. Contra eles, haviam mandados de prisão preventiva que foram cumpridos pela equipe da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Naviraí.

Houve troca de informações entre as forças de segurança para conseguir localizar os foragidos.

Após os procedimentos de praxe, os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

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