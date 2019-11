Jaguatirica encontrada morta em calçada pode ter sido atropelada

Sarah Chaves, com informações do Diário Corumbaense

De acordo com o Decreto 4645/34, artigo 3º, inciso V, considera-se maus tratos: abandonar animal doente, ferido, extenuado ou mutilado, bem como deixar de ministrar-lhe tudo o que humanitariamente se lhe possa prover, inclusive assistência veterinária.

Ao chegar no local, a equipe constatou que era uma jaguatirica que morreu provavelmente por atropelamento. Os bombeiros fizeram a remoção e o animal foi levado para o quartel da Polícia Militar Ambiental (PMA).

As primeiras informações que chegaram à guarnição eram de que um animal, possivelmente uma onça estava caída na calçada sem emitir sinal de movimentos.

A guarnição do Corpo de Bombeiros Militar atendeu na segunda-feira (25), uma ocorrência onde foi informada que uma jaguatirica foi encontrada morta na avenida Rio Branco, próximo a um hotel que fica no limite entre Corumbá e Ladário