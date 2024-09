JD1TV: Acidente de barco mata uma pessoa no Pantanal

Uma pessoa morreu durante um acidente de barco na região de Porto Índio, no Pantanal, durante a tarde desta terça-feira (3). Uma pessoa estaria em estado grave.

Conforme as informações do 3° Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá, para realizar o salvamento da vítima, que está em estado grave, os militares precisaram solicitar apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal), pois a área é de difícil acesso e o meio de transporte mais rápido seria utilizando um helicóptero.

As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas, mas a suspeita é de que a embarcação tenha colidido em uma pedra ou em um banco de areia.

O site Diário Corumbaense publicou ainda que o acidente possa ter sido causado por conta da densa fumaça dos incêndios florestais naquela região.

Assista ao vídeo do Corpo de Bombeiros: