JD1TV: Assassino de Caetano se entrega à polícia

Autor que assassinou Antônio Caetano de 67 anos dentro da agência do Procon-MS na última segunda-feira (13), se entregou na 1ª Delegacia de Polícia Civil da Capital nesta quinta-feira (16).



O subtenente reformado, José Roberto de Souza se entregou após passar a situação de flagrante e conforme seu advogado informou à imprensa, ele será encaminhado para o presídio militar e ficará a disposição da Justiça Militar.



A Polícia Civil prestará mais informações sobre a declaração do assassino e a dinâmica do crime durante a tarde desta quinta-feira (16). Veja o momento em que ele deixa a delegacia:





Caso

Uma dívida de R$ 630 de José Roberto com Antônio acabou indo parar em uma audiência de conciliação na Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) e terminou com a morte da vítima que prestou um serviço para o autor.



José Roberto atirou três vezes na cabeça vítima e estava foragido até então.

