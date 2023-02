JD1TV: Assassino de empresário é visto andando tranquilamente após o crime

Suspeito de matar o empresário Antônio Caetano, na manhã desta segunda-feira (13), dentro da sede do Procon-MS, na região central de Campo Grande, foi identificado como policial militar aposentado teria sido identificado como José Roberto de Souza. Câmeras de segurança flagraram o momento em que ele passa andando após ter cometido o crime.

Fontes dentro da corporação afirmam que é o PM aposentado passando na calçada. Assista:

Conforme o já informado pelo JD1, suspeito e vítima estavam no Procon para resolver um desacordo após José não gostar dos serviços prestados por Antônio, mesmo após a empresa ter refeito o trabalho de graça para ele.

Mesmo assim, o autor procurou o Procon para pedir indenização de uma dívida de R$ 630. Conforme familiares e colegas de Antônio, a discussão entre ele e o militar já vinha ocorrendo há algum tempo.

Irritado durante a audiência de conciliação, José teria sacado a arma e efetuado três disparos contra a vítima, acertando todos na cabeça.

Ainda não há informações sobre a prisão do autor, até o fechamento desta matéria a Polícia Militar fazia ações de busca pelo assassino.

