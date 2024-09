JD1TV: Cachorro se irrita com choro de criança e a 'arrasta' pela calçada

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma criança, de 2 anos, é brutalmente atacada por um cachorro, enquanto fazia compras com a mãe. O caso ocorreu nessa quarta-feira (18), em Qiandongnan, na China.

Nas imagens, é possível notar que a menina estava chorando, como se quisesse convencer a mãe a comprar algo para ela.

No entanto, parece que o choro incomodou o cachorro, que surge de forma inesperada e começa a morder a criança.

O animal, furioso, chegou a arrastar a menina enquanto a mãe, desesperada, tentava de tudo para salvar a filha. Em uma reação de puro desespero, a mulher chegou a jogar trigo no cachorro.

Foi necessário que populares, com pedaços de madeira e outros objetos, batessem no cachorro para separar o animal da criança.

Segundo informações, a menina foi encaminhada para um hospital com ferimentos graves. Veja: