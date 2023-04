JD1TV: Câmeras flagram momento em que homem é assassinado na Av. das Bandeiras

Um vídeo, registrado por uma câmera de segurança de um comércio na esquina da Avenida das Bandeiras com a rua Tatui, mostra o momento do assassinato de um homem na manhã desta sexta-feira (28), na Vila Carvalho.

Nas imagens é possível ver quando um Gol prata para na rua Tatui, um homem desce e logo na esquina encontra a vítima e efetua cinco disparos à queima-roupa. Veja:

A vítima ainda não foi identificada, mas tem em torno de 40 anos e está com o rosto desfigurado. Informações são de que ele possui uma tatuagem de águia no braço esquerdo e algumas passagens pela polícia. Com ele ainda foi identificado um celular furtado.

A Perícia Científica e o delegado plantonista Daniel Luz, da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol estão no local para fazer os levantamentos de praxe.

O Tenente Alexandro Cristaldo Cano, do Corpo de Bombeiros Militar, informou que foi acionado para atender uma lesão corporal com disparo de arma de fogo, mas ao chegar, a vítima já estava ao solo. “Fizemos a verificação dos sinais vitais e ele já estava sem pulso. Assim verificamos que ele possui quatro sinais de disparos, mas a Polícia Civil irá averiguar as condições do corpo”.



