JD1TV: Câmeras flagraram perseguição antes de ladrão ser morto pela PM na Capital

Câmeras de segurança flagraram o momento em que Maycon Antônio de Freitas, de 23 anos, é perseguido pela Polícia Militar após cometer um assalto na Vila Cidade Morena no início da noite desta quinta-feira (31). Ele morreu ao trocar tiro com os militares.

O crime teria sido cometido por Maycon em um ponto de ônibus, quando armado ele se aproximou e ameaçou a vítima: "se você tem amor a vida, passa o que você tem".

Porém, para azar do rapaz as equipes Polícia Militar, que seguiam para um treinamento, passaram pelo local segundos depois de o crime acontecer. Os militares foram avisados pela própria vítima que aos gritos pedia por socorro.

Com isso, deu inicio a uma perseguição, pela rua Minas Novas. Se vendo sem saída e trocando tiros com a polícia, ele chegou a invadir uma empresa para se esconder com a moto, mas em nova troca de tiro, ele acabou sendo atingido.

Socorrido até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninha, pela própria equipe da polícia, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Assista:

