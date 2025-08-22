JD1TV: Caminhão tanque e caminhonete pegam fogo após colisão em Inocência

Um caminhão tanque pegou fogo após uma colisão ocorrida na MS-377, no município de Inocência, durante a manhã desta sexta-feira (22). O outro veículo envolvido, uma caminhonete, também foi tomada pelas chamas.
Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Fatos Regionais, motoristas que passavam pelo trecho gravaram os veículos sendo completamente tomados pelo fogo, com explosões.
Por conta do incidente, a rodovia precisou ser completamente interditada em ambos os sentidos.
Não chegou a ser informado se alguém ficou ferido no acidente. Assista:
