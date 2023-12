JD1TV: Garras prende gerentes de banco por ajudar em furto de R$ 1 milhão na Capital

Dois gerentes de banco, ambos de 30 anos, foram presos por facilitar o furto de R$ 1 milhão durante a Operação Mikrotic, deflagrada pelo Garras (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), na manhã desta segunda-feira (11), em Campo Grande.

Dois mandados de busca e apreensão foram realizados nos bairros Itamaracá e Buriti, enquanto equipes também realizavam as prisões dos alvos por meio de mandados de prisão temporária.

Segundo divulgado pela equipe, os gerentes foram presos por envolvimento em uma associação criminosa especializada em furto de valores e recursos de instituições financeiras.

A quadrilha cooptou os dois alvos da operação e ajudaram no furto de mais de R$ 1 milhão. Nessa ação, os gerentes inseriam equipamentos eletrônicos para facilitar o desvio virtual de valores indicado.

Mesmo com as duas prisões nesta segunda-feira, as investigações devem prosseguir pelo Garras.

Na operação, houve apreensão de possíveis instrumentos do delito e demais fontes de prova, bem como na prisão dos envolvidos, que foram devidamente indiciados pelos crimes de organização criminosa e furto qualificado mediante fraude com utilização de dispositivo eletrônico.

