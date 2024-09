JD1TV: Homem morre ao ser atropelado em Coronel Sapucaia

Adilson Fernandes, de 30 anos, morreu ao ser atropelado durante a madrugada desta segunda-feira (9), na cidade de Coronel Sapucaia.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima possivelmente seguia a pé pela rua quando foi atingida por um veículo. Como o condutor fugiu do local e o atropelamento aconteceu de madrugada, quando ninguém estava vendo, as autoridades policiais tiveram dificuldades para entender a dinâmica do acidente que matou Adilson.

Ele foi identificado pela irmã, ainda no local em que faleceu. O capitão da aldeia Taquaperi, onde a vítima residia, contou que Adilson era conhecido por viver embriagado, caminhando às margens da rodovia.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Coronel Sapucaia, e será investigado.

