JD1TV: Jovem é morto a tiros após briga em festa no Centenário

Jovem, identificado como Marcos William da Silva Guido, de 27 anos, foi morto a tiros durante a manhã deste domingo (3), após uma confusão na Rua Homero de Castilho, no Jardim Centenário em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, Marcos estava em uma festa quando acabou se envolvendo uma discussão. Em determinado momento, o autor sacou a arma e efetuou vários disparos contra a vítima.

Mesmo sangrando, o rapaz conseguiu correr por cerca de 200 metros, antes de cair em uma calçada e falece. Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas, mas puderam apenas constatar o óbito do jovem.

Imagens de câmeras de segurança do espaço de festas, que estão circulando pelas redes sociais, mostram a confusão, os tiros e Marcos sangrando. Confira: