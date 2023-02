JD1TV: Oftalmologista confirma cegueira de tatuador após ser atingido por soda cáustica

O tatuador Leandro Coelho, de 30 anos, sofreu perda completa da visão nos dois olhos após ser atingido por soda caustica jogada pela ex-namorada, de 41 anos, na noite da última quarta-feira (23), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. A suspeita segue foragida.

A confirmação aconteceu por meio de um médico oftalmologista e a irmã da vítima, Jaqueline Coelho, publicou um vídeo nas redes sociais informando a situação atual do irmão.

"O oftalmologista já confirmou que meu irmão não volta a ter a visão", contou. Ela ainda pediu para as pessoas ajudarem de todas as maneiras a encontrar a ex-namorada do tatuador.

Familiares, inclusive, descreveram a mulher como 'psicopata'. A autora não aceitava o fim do relacionamento que terminou há 4 meses e já teria tentado atear fogo na casa da vítima. Conforme a irmã, a mulher teria ciúmes da profissão do rapaz

Na publicação ela ainda explica que o motivo da separação seria essas crises de ciúmes, pois quando eles estavam juntos a autora costumava quebrar objetos e chegou até atear fogo na casa do homem.

"Meu irmão se separou dela por ser doente de ciúmes, quebrar as coisas dentro da casa e até mesmo avançar nele, chamar a polícia e se passar por inocente, isso não foi uma vez, foram várias vezes. Difamou e caluniou meu irmão de assediar clientes", desabafou a irmã em uma publicação nas redes sociais.

Leandro permanece internado na Santa Casa. Ele ainda deve ser ouvido pela Polícia Civil, que deu início a um inquérito para apurar o caso, que segue a caráter da 5° Delegacia de Polícia Civil.

