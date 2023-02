Tatuador passará por cirurgia nos olhos e família pede ajuda financeira

Internado na Santa Casa de Campo Grande, o tatuador atingido por soda cáustica, que perdeu sua visão, passará por cirurgia nos olhos, segundo familiares. A irmã do rapaz, que mora em Ponta Porã, pede ajuda financeira nas redes sociais para custear gastos com despesas médicas e viagem.

Na publicação, a familiar relata que estão 'apertados' no momento e, devido a residirem em outra cidade, precisam se deslocar para ficarem no hospital e auxiliar o irmão que está cego.

"No que puder ajudar, seja com R$ 10 ou R$ 20, faz menos de 1 mês que fomos pra lá e, agora, precisamos retornar para ajudar minha irmã que está com ele no hospital sozinha para revezar, e ele não está bem, foi bem feio, pessoalmente está bem horrível e é de partir o coração", lamentou.

Para quem puder e quiser ajuda a família, o pix para contribuir é o CPF 06611023194 em nome de Jaqueline Coelho Romero.

