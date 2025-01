JD1TV: Soltos, pitbulls atacam cachorros pelas ruas de Chapadão do Sul

Dois cachorros, da raça Pitbull, foram apreendidos após atacarem outros animais enquanto estavam soltos pela Rua Seriema, no Bairro Esplanada, em Chapadão do Sul. O caso aconteceu durante a manhã deste sábado (25).

Conforme as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, os militares precisaram usar roupas mais grossas para se aproximar dos animais, uma vez que eles estavam bastante agressivos. Após isso, eles foram pegos com uso de cambão e colocados na viatura, sendo levados para o Canil Municipal.

Um dos cachorros atacados foi socorrido com ferimentos por todo o corpo. Outro animal, do vídeo encaminhado à imprensa, acabou morrendo. O secretário Municipal SEDEMA, Marcelo Balen esteve no local auxiliando e providenciando duas focinheiras.

Assista as imagens:

Your browser does not support HTML5 video.

