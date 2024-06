JD1TV: Torcedores do Vasco e Flamengo se enfrentam com tiros, porr4da e 'bomba' no Rio

A região Metropolitana do Rio foi palco de cenas de violência entre torcedores do Vasco e Flamengo, que se enfrentam no Maracanã às 15h (horário de MS), pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (2).



Alguns vídeos que circulam nas redes sociais mostram homens trocando socos na rua e nas plataformas da Estação Edson Passos, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Rojões são atirados por grupos rivais em todas as direções, é possível ouvir sons de tiros de arma de fogo.



A Polícia Militar informou que 25 suspeitos de participação nas confusões foram detidos. Dois deles, portavam artefatos explosivos.



Em outro embate no entorno do Maracanã, 11 suspeitos, torcedores do Flamengo, foram detidos com artefatos explosivos por policiais do BEPE e encaminhados ao Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos.



Já no bairro Ponta D'Areia, em Niterói com outra confusão foi registrada e 12 foram detidos, por agentes do 12º batalhão. Os presos foram levados à 76ª DP.

Em publicação no Twitter, a PM publicou foto de artefatos explosivos apreendidos. Houve um reforço do policiamento na região. Veja o registro da confusão:





