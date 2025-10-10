JD1TV: Vídeo mostra trabalhador um dia antes de morrer prensado no Noroeste

Imagens gravadas um dia antes do acidente mostram Natan Conceição Padilha trabalhando. O vídeo foi postado por uma funcionária da loja de móveis e eletrodomésticos que está sendo montada na Rua Vaz de Caminha, região do Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Na publicação, feita nos storys do Instagram, publicado há 23h atrás, ou seja, ontem, a funcionária chegou a marcar o rapaz dizendo: ‘Chefe já fazendo as conferências da nova loja do Noroeste’.

No vídeo é possível ver o homem apoiado no caminhão, enquanto é ajudado por mais duas pessoas.

Acidente fatal

Na tarde de hoje (10), Natan estava dentro de um caminhão manejando placas de compensado, quando, por motivos ainda não identificados, elas acabaram cedendo sobre ele.

O trabalhador foi então prensado, mas rapidamente ajudado por colegas, que o socorreram e o levaram para UPA Tiradentes. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A Polícia Militar fez o isolamento da área até a chegada da Perícia Técnica e a Polícia Civil, que realizaram os trabalhos iniciais a respeito do caso.

