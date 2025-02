Jornalista confiou em amigo para conseguir pegar pertences em casa

A jornalista Vanessa Ricarte, de 42 anos, morta a facadas pelo ex-noivo e músico Caio César do Nascimento Pereira, de 35 anos, confiou em um amigo para tentar pegar os pertences pessoas na própria residência, no bairro São Francisco, em Campo Grande.

Tudo isso aconteceu horas após ela ter registrado uma denúncia contra o ex-companheiro e solicitado a medida protetiva, concedida pelo judiciário, no entanto, o músico não havia sido notificado da existência do documento.

Conforme relatado pela delegada Elaine Benicasa, na manhã desta quinta-feira (13), em entrevista coletiva, a jornalista esteve na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) para saber do andamento da medida protetiva, quando a delegada plantonista informou que a medida havia sido concedida, imprimindo o papel para ela.

Questionada se gostaria de ficar no abrigo até a medida ser notificada para Caio, ela preferiu não aceitar. Para conseguir pegar os pertences na própria casa, ela pediu ajuda de um amigo, que esteve com ela na residência. Porém, por um momento, o amigo e principal testemunha do fato, a deixou sozinha com o autor na casa para fazer uma ligação.

Foi nesse momento que houve o ataque brutal de Caio contra Vanessa.

O caso - Caio César esfaqueou Vanessa três vezes no tórax, deixando-a em estado grave no bairro São Francisco. O fato aconteceu na casa onde eles moravam, que era de propriedade da jornalista.

Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar e ficou em silêncio na delegacia. A profissional de comunicação chegou a ser socorrida, no entanto, morreu no início da madrugada desta quinta-feira (13).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também