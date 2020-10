Jornalista da Record é sequestrado dentro de casa

Sarah Chaves, com informações do G1 e Folha de BV

O jornalista e apresentador do Mete Bronca, da TV Imperial, afiliada da Record TV, Romano dos Anjos, 40 anos, foi sequestrado na noite de segunda-feira (26), em Boa Vista, Roraima.

Romano foi encontrado na manhã desta terça-feira (27), na região do Bom Intento, área rural de Boa Vista, amarrado e em estado de choque, com ferimentos leves. Um morador da região encontrou o apresentar às margens da ponte do Carrapato e ligou para a emissora de televisão, onde o apresentador trabalha. A polícia investigará o crime e quem sequestrou o comunicador.

De acordo como G1, a Polícia Militar informou que Romano estava em casa, jantando com a esposa, quando por volta das 20h30, três homens armados e encapuzados entraram no imóvel e inicialmente procuraram por dinheiro.

Depois, eles deixaram a esposa do jornalista amarrada dentro da casa e levaram Romano no próprio carro. O veículo do jornalista foi encontrado minutos depois queimando na BR-174, antes da ponte do Rio Cauamé, sentido Norte.

Por telefone, a diretora de jornalismo da Imperial, Leiliane Matos, disse ao G1 que os criminosos levaram os celulares da esposa e de Romano. "Eles estavam jantando dentro do quarto quando ouviram os latidos dos cachorros. O Romano abriu a porta para verificar o que era e eles já estavam dentro da casa. A esposa disse os suspeitos os ameaçaram o tempo todo e mandou que ficassem de cabeça baixa", contou.

