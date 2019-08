Jovem de 14 anos comete suicídio na casa da avó

Sarah Chaves, com informações do Fatos-MS

A jovem Ana Beatriz, 14 anos, se suicidou na noite de quinta-feira (29), enquanto estava na casa da avó na rua Manoel Pedro de Campos, no bairro Santa Rita, em Três Lagoas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros a jovem usou um fio para tirar a própria vida.

Conforme relato dos populares a jovem estava aparentemente bem durante a tarde, brincando e conversando com seus vizinhos. Foi informado por pessoas próximas da menina, que a mesma sofria depressão.



A perícia e o Instituto Médico Legal (IML), estiveram no local fazendo os procedimentos cabíveis.

A Pax Vida responsável pelo velória e sepultamento de Ana Beatriz informou que o corpo está sendo velado desde as 23h horas de ontem, na Capaela da Pax, localizada na Rua Sergio Ribeiro da Silva 850, região do Santa Terezinha. O sepultamento da jovem terá início as 16h no cemitério municipal.

Depressão

A depressão é um distúrbio mental caracterizado por persistente ou perda de interesse em atividades, prejudicando significativamente o dia a dia. No Brasil são diagnosticados 2 milhões de casos por ano.

