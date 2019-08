Jovem que cometeu suicídio deixou carta com R$ 10 mil para o pai

A jovem Aryna Ferreira Souza Gomes, 27 anos, que cometeu suicídio na noite de terça-feira (27) em condomínio de luxo de Campo Grande, deixou uma carta endereçada ao pai, Carlos Alberto Souza, com R$ 10 mil.

Foi o próprio pai quem encontrou Aryna morta, no residencial Royal ParK no bairro Renoir, onde ela morava. De acordo com informações policiais, o corpo da jovem estava no chão do quarto, e o pai acionou a equipe de polícia e bombeiros, porém ela já estava sem vida e o óbito foi declarado por volta das 18h30. Além da carta e do dinheiro, Aryna deixou a senha do celular e um áudio, cujo conteúdo foi preservado.

Uma equipe da Santa Casa esteve no local para uma possível doação de córnea, única que pode ser doada em casos de morte a esclarecer. De acordo com o apurado pelo JD1 Notícias, o transplante não foi autorizado pela família.

A jovem havia completado 27 anos no último dia 7 de agosto e perdeu a mãe há três meses. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam a morte da jovem. O velório teve início às 7h desta manhã, no Cemitério Jardim das Palmeiras, e o sepultamento está previsto para as 16h, no mesmo local.

