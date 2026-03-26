Jovem de 21 anos Ã© investigado por matar homem com mais de 10 golpes de faca

O morador de rua Ederson Oliveira de Souza, de 35 anos, foi morto com mais de 10 golpes de faca na madrugada de 14 de fevereiro, na região central de Campo Grande, em frente ao Hospital do Câncer.

Segundo a Polícia Civil, ele vivia de doações de comerciantes da região e não apresentava comportamento violento. De acordo com as investigações, Ederson seguia de bicicleta quando foi abordado pelo suspeito, derrubado e atingido com vários golpes de arma branca. A polícia aponta que o ataque aconteceu de forma repentina.

O suspeito, de 21 anos, foi identificado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). No dia seguinte ao crime, ele teria dito a comerciantes da área central que havia “matado um inseto”, em referência à vítima, e feito ameaças.

Ainda conforme a polícia, o crime teria sido motivado após Ederson contar a uma moradora da região que o autor havia cometido um furto.

O jovem foi levado à delegacia e confessou o crime, mas alegou legítima defesa. Segundo ele, a faca pertencia à vítima, que teria tentado atacá-lo. A versão, no entanto, é contestada pelos investigadores.

O suspeito foi indiciado por homicídio qualificado, por dificultar a defesa da vítima. A Polícia Civil informou que continua com as investigações, incluindo a análise de câmeras de segurança e laudos periciais, e deve pedir a prisão preventiva do investigado.

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