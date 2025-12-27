Menu
Jovem é agredido a pauladas pelo marido da patroa em Campo Grande

Por conta das agressões, ele sofreu fratura em um dos braços, precisando ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros

27 dezembro 2025 - 08h11Brenda Assis

Um jovem de 18 anos ficou ferido após ser agredido com pauladas na tarde desta sexta-feira (26), no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Segundo a Polícia Militar, a vítima trabalhava realizando um orçamento de serviço junto com a patroa e durante o retorno, foi solicitado que ele fizesse uma ligação para o irmão dela, pedindo que adiantasse o preparo do almoço. A chamada, no entanto, foi atendida pelo marido da mulher.

O homem se exaltou durante a ligação, questionou se o jovem estaria “tirando” com ele e desligou o telefone. Ao chegarem à residência, o suspeito foi em direção à vítima e passou a agredi-la com um pedaço de madeira, desferindo dois golpes, sendo um no braço direito e outro na região da nuca.

Após entrar em luta corporal, o jovem conseguiu escapar e foi até a casa de uma amiga, onde acionou o atendimento de emergência. Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e identificou suspeita de fratura no braço. A vítima foi encaminhada para a UPA das Moreninhas.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, o agressor já havia fugido. A vítima estava consciente e orientada e informou não ter interesse em representar criminalmente contra o autor.

Diante da situação, o caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal dolosa.

